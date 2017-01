Vorsicht Wechselfalle! Unbekannte erbeuten 350 Euro Mit dem sogenannten Wechselfallen-Trick haben Unbekannte am Mittwochabend in einem Elektrogeschäft Bargeld erbeutet. Die Täter entkamen mit 350 Euro. Die Ermittlungen in diesem Fall hat inzwischen die Kriminalpolizei Würzburg übernommen. Gegen 17.50 Uhr hat sich der Diebstahl in dem Elektromarkt in der Alfred-Nobel-Straße ereignet. Ein Unbekannter Mann bezahlte an der Kasse eine Taschenlampe für 2,99 Euro. Bei dem folgenden Wechselvorgang bat er die Kassiererin ausdrücklich um einen 50 Euro-Schein, der mit der Seriennummer „D“ beginnt. Die Verkäuferin holte daraufhin offenbar mehrere Geldscheine aus der Kasse, um die Seriennummern zu überprüfen. Bei dem Wechselvorgang verhielt sich der Trickdieb so geschickt, dass er insgesamt 350 Euro erbeutete. Der Diebstahl wurde erst bemerkt, nachdem der Täter das Geschäft verlassen hatte.



Von dem Täter liegt folgende Personenbeschreibung vor:



- Männlich

- Etwa 35 Jahre alt

- Ungefähr 185 Zentimeter groß

- Sprach englisch und französisch



Laut Zeugenangaben war der Mann in Begleitung einer etwa 30 Jahre alten Frau. Sie soll ungefähr 165 Zentimeter groß sein.



Mögliche Zeugen, die Angaben zur Identität des Täters oder zu seiner Begleiterin machen können, werden gebeten, sich mit der Kripo Würzburg unter Tel. 0931/457-1732 in Verbindung zu setzen.