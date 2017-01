Einbrüche im Stadtgebiet - Polizei bittet um Zeugenhinweise In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist ein Unbekannter in ein Cafè in der Innenstadt sowie in einen Bürokomplex eingebrochen. Der Täter entwendete jeweils Bargeld und konnte unerkannt flüchten. Die Kriminalpolizei Würzburg führt die Ermittlungen. Zwischen Dienstag, 16:00 Uhr, und Mittwoch, 07:00 Uhr, ist ein Unbekannter in einen Bürokomplex in der Mainaustraße eingestiegen. Er verschaffte sich über ein Fenster Zutritt zum Gebäude und durchwühlte mehrere Räumlichkeiten. Der Täter konnte mehrere hundert Euro Bargeld, ein Smartphone sowie Computerzubehör entwenden und flüchtete anschließend unerkannt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.500 Euro.



Im Zeitraum von 00:45 Uhr bis 07:30 Uhr ist ein Unbekannter am Mittwoch in ein Cafe am Kardinal-Faulhaber-Platz eingebrochen. Der Täter entwendete mehrere tausend Euro Bargeld und flüchtete anschließend.



In beiden Fällen werden die Ermittlungen durch die Kriminalpolizei Würzburg geführt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 zu melden.