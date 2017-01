Einbruch in Büroraum - Bargeld in unbekannter Höhe entwendet In der Zeit von Samstagabend auf Sonntagmorgen ist ein bislang Unbekannter in ein Büro eingestiegen. Der Täter brach gewaltsam die Tür auf, hebelte einen Tresor aus der Wand und entfernte sich unerkannt. Die weiteren Ermittlungen führt die Kripo Würzburg. Am Sonntagvormittag gegen 09:00 Uhr stellte ein Angestellter fest, dass über Nacht in das Büro in der Sedanstraße eingebrochen worden war. Der Täter gelangte dem derzeitigen Sachstand nach in der Zeit von 20:00 Uhr bis 09:00 Uhr gewaltsam durch eine Tür in die Büroräume und hebelte dort einen mit der Wand verschraubten Tresor ab. Mit dem ca. 40 Kilogramm schweren Tresor gelang es dem Unbekannten unerkannt zu entkommen, im Tresor befand sich Bargeld in noch unbekannter Höhe. Allein der Sachschaden beläuft sich dem gegenwärtigen Sachstand nach auf ca. 1000 Euro.



Die Kripo Würzburg übernahm die weiteren Ermittlungen und bittet Zeugen, die verdächtige Personen im Bereich der Sedanstraße gesehen haben oder Angaben zum Verbleib des grauen, ca. 40 x 40 cm großen Tresor machen können, sich unter Tel. 0931/457-1732 zu melden.