Einbruch in Apotheke - Polizei sucht Zeugen Im Laufe des Wochenendes sind Unbekannte in die Apotheke in der Rothenburger Straße eingestiegen. Die Täter entwendeten einen kleinen Tresor und türmten. Die Kripo Würzburg ermittelt und bittet um Hinweise. Zwischen Samstagabend, 20.30 Uhr, und Montagmorgen, 06.45 Uhr, verschafften sich die Einbrecher gewaltsam Zutritt zu der im Ärztehaus gelegenen Apotheke. Dabei gingen zwei Türen zu Bruch. Im Innenraum erbeuteten sie einen Safe u.a. mit etwas Wechselgeld. Der Beute- und Sachschaden belaufen sich auf einige tausend Euro. Die Kripo Würzburg hat die weiteren Ermittlungen in dem Fall übernommen und bittet um Hinweise von Zeugen unter Tel. 0931/457-1732.