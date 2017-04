Pkw aufgebrochen - Bitte keine Wertgegenstände im Auto liegen lassen! In der Nacht zum Montag war ein im Stadtteil Rottenbauer geparkter Mercedes Ziel von Pkw-Aufbrechern. Aus dem Innenraum erbeuteten sie eine Geldbörse und richteten Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro an. Die Kripo bittet um Hinweise. Zwischen Sonntagabend, 21.45 Uhr, und Montagmorgen, 04.00 Uhr, war der Mercedes am Oberen Kirchplatz abgestellt. Als der Besitzer zu seinem Wagen zurückkehrte, stellte er fest, dass die Beifahrerseitenscheibe eingeschlagen worden war und aus der Mittelkonsole seine Brieftasche fehlte.



Die Kripo Würzburg bittet um Hinweise von Zeugen unter Tel. 0931/457-1732. Autobesitzer sollten außerdem darauf achten, keine Wertgegenstände im Auto zurückzulassen. Vor allem offen abgelegte Geldbeutel, Handtaschen oder Smartphones sind die Gelegenheit für Diebe.