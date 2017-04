Erneut falsche Handwerker unterwegs – Trickdiebe diesmal erfolglos Erneut waren am Mittwoch Trickdiebe im Stadtgebiet unterwegs. Ein falscher Handwerker und mutmaßlich ein Komplize gelangten unter einem Vorwand in die Wohnung einer Seniorin. Dem Sachstand nach wurde in diesem Fall nichts entwendet. Es ist mit weiterem Auftreten der Täter zu rechnen. Gegen 09.30 Uhr läutete es in der Grombühlstraße an der Wohnungstür der Seniorin. Der Täter gab sich als Handwerker aus und gaukelte vor, Kohlenstoffmonoxid-Messungen im Badezimmer der älteren Dame durchführen zu müssen. Als der Mann bereits in der Wohnung war, wurde die Rentnerin auf verdächtige Geräusche aufmerksam, die offenbar von einem zweiten Täter stammten. Offenbar ließen die Langfinger in diesem Moment von ihrem Vorhaben ab und verließen die Wohnung ohne Beute zu machen.



Der falsche Handwerker wird wie folgt beschrieben:



- Ca. 50 Jahre alt

- Etwa 165 Zentimeter groß

- Sprach hochdeutsch

- Trug blaue Arbeitsjacke



Bereits am Dienstagnachmittag war es im Stadtgebiet Würzburg zu einem gleichgelagerten Fall gekommen, bei dem Schmuck im Wert von rund 1.500 Euro aus der Wohnung eines 90-Jährigen entwendet worden war. Auch am Montag der vergangenen Woche waren Langfinger mit derselben Masche in der Brettreichstraße aktiv (wir berichteten in beiden Fällen). Es ist wahrscheinlich, dass die Taten im Zusammenhang stehen.



In allen bekannt gewordenen Fällen hat inzwischen die Kriminalpolizei Würzburg die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Beamten warnen eindringlich vor der Diebesmasche und raten dazu, keine fremden Personen in die Wohnung zu lassen. Stellt sich jemand als Handwerker vor, sollte man sich zunächst bei der angegebenen Firma erkundigen. Im Zweifel bleibt der Griff zum Telefon und der Anruf bei der Polizei über Notruf 110.



Wer im Zusammenhang mit dem aktuellen Fall in der Grombühlstraße etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Kripo Würzburg unter Tel. 0931/457-1732 zu melden.