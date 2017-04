Alarmanlage verschreckt Einbrecher – Sachschaden an Eingangstüre Von der Alarmanlage eines Wohnhauses hat sich ein Unbekannter am Samstagabend offenbar in die Flucht schlagen lassen. Die Anlage hatte angeschlagen, nachdem der Einbrecher der Spurenlage zu Folge versucht hatte, eine Tür aufzuhebeln. Er verursachte Sachschaden und flüchtete anschließend unerkannt. Nach aktuellem Ermittlungsstand war ein Einbrecher um etwa 20.15 Uhr auf das Anwesen im Hubertusweg gelangt. Dafür hatte er zunächst den Gartenzaun herunter gedrückt und überstiegen. Als der Täter sich an der Haupteingangstüre zu schaffen machte, löste er dadurch offenbar die Alarmanlage aus und entfernte sich vom Gelände. Die Würzburger Polizei war rasch vor Ort, konnte auf dem Grundstück allerdings keine Person mehr feststellen.



Die Sachbearbeitung in diesem Fall hat die Kripo Würzburg übernommen. Die Ermittler erhoffen sich nun weitere Hinweise von Passanten oder Anwohnern. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 bei der Kripo Würzburg zu melden.