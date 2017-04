Einbrüche in Büroräume - Polizei sucht Zeugen Seit Gründonnerstagabend sind Unbekannte in mehrere Büros in einem Gebäude in der Innenstadt eingestiegen. Der insgesamt entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1.500 Euro. Die Kripo ermittelt und bittet um Hinweise. Zwischen Donnerstagabend, 18.30 Uhr, und Samstagvormittag, 09.00 Uhr, verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zu mehreren Büros in dem Haus in der Schürerstraße. Beschädigt wurden Türen und Schränke. Hinsichtlich der Beute liegen der Polizei noch keine abschließenden Erkenntnisse vor.



Die Kripo Würzburg hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 0931/457-1732.