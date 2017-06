Firmenfahrzeug entwendet - Polizei sucht Zeugen Von einem Firmenparkplatz im Stadtteil Grombühl ist im Laufe des vergangenen Freitags ein Fiat Doblo gestohlen worden. Der Wert des Pkw samt Inhalt beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Hinweise bitte an die Kripo Würzburg. Wie der Polizei erst am Dienstag gemeldet wurde, hatte der Dieb bereits im Laufe des vergangenen Freitagnachmittags zwischen 15.00 Uhr und 20.00 Uhr zugeschlagen. Der weiße Fiat Doblo der Firma in der Ständerbühlstraße stand beladen mit Werkzeug auf dem Betriebsparkplatz.



Täterhinweise gibt es bislang keine. Wer sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 zu melden.