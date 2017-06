Pkw prallt frontal gegen Baum – 71-Jährige verstirbt an Unfallstelle Am Samstagnachmittag ist eine 71-Jährige mit ihrem Pkw frontal gegen einen Baum geprallt. Die Frau verstarb noch an der Unfallstelle. Die Aufnahme des Verkehrsunfalls erfolgt durch die Polizeiinspektion Würzburg-Land. Aktuell deuten vieles auf eine medizinische Unfallursache hin. Gegen 12.30 Uhr hat sich der Verkehrsunfall auf der Staatsstraße auf Höhe des Industrieparks in Kürnach ereignet. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen war die 71-Jährige aus dem Landkreis Schweinfurt mit ihrem Suzuki in Fahrtrichtung Prosselsheim unterwegs. Sie kam alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw fuhr ein Stück weit im Straßengraben geradeaus und streifte dabei auch seitlich einen Baum. Anschließend prallte das Fahrzeug frontal gegen einen weiteren Baum. Der Pkw wurde rechts abgewiesen und kam auf einem Feldweg um Stehen.



Der Rettungsdienst und ein Notarzt waren schnell vor Ort und kämpften noch vergeblich um das Leben der 71-Jährigen. Sie verstarb noch an der Unfallstelle.



Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergung des Fahrzeugwracks bleibt die Staatsstraße in beide Richtungen gesperrt. Der Verkehr wird von den Einsatzkräften vor Ort umgeleitet. Im Einsatz befinden sich neben Polizei und Rettungsdienst auch die Freiwilligen Feuerwehren aus Kürnach und Unterpleichfeld.