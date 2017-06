Auszubildender hatte Firmenfahrzeug entwendet Einen seit Anfang Juni gestohlen gemeldeten Fiat Doblo hatte dem Sachstand nach ein Auszubildender der Firma entwendet. Reumütig meldete er sich am Sonntag bei der Kriminalpolizei Würzburg und teilte den Standort des Kleintransporters mit. Die Ermittlungen führt weiterhin die Kriminalpolizei Würzburg. Am Freitagnachmittag des 09.06.2017 hatte der Auszubildende, wie bereits berichtet, den weißen Kleintransporter seines Arbeitgebers in der Ständerbühlstraße entwendet. Gegenüber der Kriminalpolizei gab er am Sonntag an den Fiat für private Fahrten genutzt zu haben. Erschwerend kommt hinzu, dass der junge Mann wohl keine Fahrerlaubnis besitzt.