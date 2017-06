Zeugenaufruf nach Großbrand in Ochsenfurt Im Rahmen der Ermittlungen zur Ursache des Brandes in der Zuckerfabrik am Samstagabend bittet die Kriminalpolizei Würzburg um Zeugenhinweise. Den derzeitigen Ermittlungen nach kann eine Brandstiftung zumindest nicht ausgeschlossen werden. Wie bereits berichtet, ist aus bislang noch ungeklärter Ursache am Samstagabend auf dem Gelände einer Zuckerfabrik ein Feuer ausgebrochen. Dem derzeitigen Ermittlungsstand nach kann auch eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Aus diesem Grund richtet sich die Würzburger Kripo mit folgender Frage an die Öffentlichkeit:



• Wer hat vor, während oder nach der Brandentstehung im Bereich der Zuckerfabrik, insbesondere im Bereich des Fußweges zwischen dem Firmengelände und den Bahngleisen verdächtige Personen gesehen?



Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Würzburg unter Tel. 0931/457-1732 entgegen.