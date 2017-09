Sattelzug fährt auf Stauende - ein Fahrer leicht verletzt - verlorene Betonplatten blockieren die Fahrbahn Ein Auffahrunfall mit zwei Lkws ereignete sich am Dienstagabend auf der A 3 zwischen den Anschlussstellen Kist und Würzburg-Heidingsfeld. Hierbei wurde ein Fahrer leicht verletzt und verlor seine Ladung. Die A 3 in Richtung Nürnberg wurde für knapp zwei Stunden gesperrt, die Aufräumarbeiten dauern derzeit noch an. Der Verkehr kann nun wieder über zwei von drei Fahrstreifen fließen (Stand 20:15 Uhr).



Gegen 18:20 Uhr fuhr nach derzeitigen Erkenntnissen ein 35-jähriger Sattelzug-Fahrer am Stauende zwischen den Anschlussstellen Kist und Würzburg-Heidingsfeld auf einen Lkw mit Anhänger auf, der auf dem rechten Fahrstreifen stand. Der 35-Jährige war kurzzeitig eingeklemmt, konnte aber mit Hilfe der Einsatzkräfte schnell aus dem Führerhaus des stark beschädigten 40-Tonnen-Zuges befreit werden. Der Ungar erlitt nur leichte Verletzungen, wurde aber nach medizinischer Erstversorgung dennoch durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.



Durch den Zusammenstoß löste sich die Sicherung der Ladung und es verteilten sich über ca. 30 Meter der Autobahn etwa 24 Tonnen an kleinen Betonplatten. Die Fahrbahndecke wurde hierdurch leicht in Mitleidenschaft gezogen und die Strecke in Richtung Nürnberg musste für die Unfallaufnahme und Beseitigung der Platten bis 20:00 Uhr vollständig gesperrt werden. Der Fahrer des Lkw blieb unverletzt, der Anhänger seines Fahrzeugs wurde jedoch stark beschädigt. Der Gesamtsachschaden befindet sich im oberen fünfstelligen Bereich.



Am Unfallort sind die örtlichen Feuerwehren sowie der Rettungsdienst im Einsatz. Die Unfallermittlungen werden von der Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Biebelried geführt und der Verkehr fließt derzeit auf zwei von drei Fahrstreifen. Mit einer Aufhebung der Sperrung des dritten Streifens kann nach aktueller Schätzung gegen 22:00 Uhr gerechnet werden, da auch der Sattelzug und der Lkw-Anhänger abgeschleppt werden müssen.