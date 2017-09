Verkehrsunfall zwischen Lkw, Pkw und Motorrad - Krad-Fahrer verstarb Ein tödlicher Verkehrsunfall ereignete sich am frühen Mittwochnachmittag auf der B 8 zwischen Waldbüttelbrunn und Höchberg. Hierbei waren neben einem Lkw auch ein Motorrad sowie ein Pkw beteiligt. Der Kraftrad-Fahrer kam ums Leben und der Lkw-Fahrer sowie die drei Pkw-Insassen wurden leicht verletzt. Die B 8 und B 27 zwischen Waldbüttelbrunn und Kist wurde für mehrere Stunden gesperrt.



Gegen 13:00 Uhr fuhr der Motorrad-Fahrer nach derzeitigen Erkenntnissen von Höchberg in Richtung Waldbüttelbrunn und führte einige hundert Meter vor dem Ortsbereich einen Überholvorgang aus. Dabei kollidierte er frontal mit einem entgegenkommenden Lkw und wurde vom Fahrzeug geschleudert. Der Kraftrad-Fahrer erlitt tödliche Verletzungen. Der 26-Tonner stieß im weiteren Verlauf dann frontal mit einem Pkw zusammen, der in gleicher Richtung wie der Motorrad-Fahrer unterwegs war.



Der Lkw-Fahrer kam mit einem starken Schock davon und die drei Insassen des Opel Merivas wurden nach aktuellem Sachstand zumindest leicht verletzt und nach einer medizinischen Erstversorgung mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.



Die Strecke zwischen Waldbüttelbrunn (B 8) und Kist (B 27) wurde für die Unfallaufnahme gesperrt, der Verkehr wird derzeit umgeleitet. Am Unfallort sind die örtlichen Feuerwehren und zwei Abschleppunternehmen im Einsatz.



Die Klärung des genauen Unfallhergangs ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen, die von der Polizeiinspektion Würzburg-Land geführt werden. Hierzu wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg auch ein Sachverständiger hinzugezogen. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach einem möglichen Zeugen, der ebenfalls am Unfallort mit einem Kraftrad unterwegs war; Hinweistelefon der Polizeiinspektion Würzburg-Land unter 0931/457-0.