Versuchter Einbruch in Firma - Polizei bittet um Zeugenhinweise In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch versuchte ein Unbekannter gewaltsam in eine Firma einzubrechen. Der Täter scheiterte jedoch mit seinem Vorhaben und flüchtete unerkannt. Die Kriminalpolizei Würzburg führt die Ermittlungen. Zwischen Dienstag, 17:15 Uhr, und Mittwoch, 06:15 Uhr, versuchte ein Unbekannter an einem Firmengebäude in der Winterhäuser Straße die Eingangstür aufzuhebeln. Er scheiterte jedoch und hinterließ einen Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro.



Die Kriminalpolizei Würzburg bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 0931/457-1732 zu melden.