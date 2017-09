A 3, Sechsstreifiger Ausbau Haseltalbrücke bis westlich Anschlussstelle Marktheidenfeld Beginn der vorbereitenden Arbeiten zum sechsstreifigen Ausbau Ab Mittwoch, den 30. August 2017, beginnen im insgesamt 7,8 km langen Abschnitt „Haseltalbrücke bis westlich der Anschlussstelle Marktheidenfeld“ die vorbereitenden Arbeiten zum sechsstreifigen Ausbau der A3. Zunächst werden bis Donnerstag, den 14. September 2017, in nächtlichen Arbeitseinsätzen von 20 bis 6 Uhr Asphaltinstandsetzungen der bestehenden Standstreifen sowie an einer Mittelstreifenüberfahrt stattfinden. Die Vormaßname erfordert in den Nachtstunden die Reduzierung auf je einen Fahrstreifen pro Fahrtrichtung. Ab dem Frühjahr 2018 wird in der bis Dezember 2018 andauernden 1. Hauptphase auf 2,6 km die Richtungsfahrbahn Nürnberg bzw. auf 5,2 km die Richtungsfahrbahn Frankfurt vollständig erneuert und um einen dritten Fahrstreifen erweitert. In dieser 1. Hauptphase wird der Verkehr mit vier Fahrstreifen, zwei je Fahrtrichtung, auf den jeweils nicht in Bau befindlichen Richtungsfahrbahnen geführt. Die vorgesehene Verkehrsführung mit 4 Fahrstreifen erfordert als weitere Vormaßnahme die Verbreiterung der bestehenden Richtungsfahrbahnen. Für die erforderlichen Bauarbeiten ist es notwendig, den Verkehr wechselweise mit drei Fahrstreifen auf einer bzw. mit einem Fahrstreifen auf der anderen Richtungsfahrbahn zu führen. Die dafür erforderlichen Arbeiten beginnen am Donnerstag, den 18. September 2017, mit der Einrichtung der Baustellenverkehrsführung (u. a. Stellen der temporären Schutzwände zur Richtungstrennung) und dauern voraussichtlich bis Freitag, den 8. Dezember 2017, an. Nach Abschluss der vorbereitenden Arbeiten kann der Verkehr während der Wintermonate auf beiden Richtungsfahrbahnen ohne Beeinträchtigungen durch Baustellenverkehrsführungen geführt werden.