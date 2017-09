Firmeneinbruch – Täter bislang unbekannt Im Zeitraum von Samstag auf Sonntag wurde in die Räume einer Firma eingebrochen und dort ein Wandtresor entwendet. Der Täter entkam unerkannt. Die Ermittlungen werden durch die Kripo Würzburg geführt. Nach ersten Erkenntnissen hebelte ein bislang unbekannter Täter in der Zeit von Samstag, 12:00 Uhr bis Sonntag, 11:35 Uhr, die Eingangstür des Bürokomplexes in der Fraunhoferstraße auf und verschaffte sich Zutritt zu den Räumlichkeiten. Dort entwendete der Unbekannte einen inhaltlosen Wandtresor. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2500 Euro.

Die Kriminalpolizeiinspektion Würzburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise zu dem Fall. Zeugen, die im Bereich des Tatortes verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachten konnten oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kripo Würzburg unter Tel. 0931 / 457-1732 in Verbindung zu setzen.