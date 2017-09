Einbruch bei Autovermietung - Polizei bittet um Zeugenhinweise In der Nacht von Sonntag auf Montag ist ein Unbekannter in einen Bürokomplex eingestiegen. Er entwendete einen geringen Bargeldbetrag und flüchtete in unbekannte Richtung. Die Ermittlungen werden durch die Kripo Würzburg geführt. Zwischen Sonntag, 19:00 Uhr, und Montag, 05:00 Uhr, ist ein bislang Unbekannter gewaltsam in die Räumlichkeiten einer Autovermietung in der Nürnberger Straße eingestiegen. Nachdem der Täter mehrere Büros durchsucht hat, flüchtete er mit einem geringen Bargeldbetrag in unbekannte Richtung. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.500 Euro.



Die Kriminalpolizei Würzburg bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 0931/457-1732 zu melden.