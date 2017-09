Einbruch in Büroräume - Bargeld im dreistelligen Bereich gestohlen In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag drang ein bislang unbekannter Täter in Büroräume ein und entwendete Bargeld im dreistelligen Bereich. Die weiteren Ermittlungen übernahm die Würzburger Kripo und hofft zur Aufklärung der Tat auch auf Hinweise. Eine Angestellte der Firma stellte am Donnerstagmorgen fest, dass ein Unbekannter gewaltsam in die Büros am „Sandäcker“ eingedrungen war und die Schränke nach Wertsachsachen durchsucht hatte. Dabei entwendete er Bargeld im dreistelligen Bereich und hinterließ einen Sachschaden in Höhe von 2.500 Euro. Der Täter konnte anschließend unerkannt entkommen.



Zur Aufklärung der Tat hofft die Würzburger Kripo auch auf Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die Angaben zur Tat machen können, werden gebeten sich unter Tel. 0931/457-1732 zu melden.