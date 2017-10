Einbruch in Optikergeschäft - Täter stehlen Brillengestelle In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde in ein Optikergeschäft eingebrochen und dort Brillengestelle entwendet. Von den Tätern fehlt bislang jeder Spur. Die Kripo Würzburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen gelangten die Täter in der Zeit von Montag, 21:00 Uhr bis Dienstag, 08:00 Uhr über eine aufgehebelte Tür in die Geschäftsräume des Optikers in der Domstraße. Dort entwendeten sie mehrere Brillengestelle, deren gesamter Wert im unteren sechsstelligen Bereich liegt. Es entstand ein Sachschaden von über 3.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet jetzt unter Tel. 0931/457-1732 um sachdienliche Hinweise in dem Fall.