Polizeieinsatz auf Dach - Psychisch Belastete in Krankenhaus eingewiesen Auf dem Dach eines Gebäudes der Asylbewerberunterkunft in der Veitshöchheimer Straße ist es am Mittwochnachmittag zu einem Polizeieinsatz gekommen. Letztlich wurde niemand verletzt und zwei offensichtlich psychisch belastete Bewohner in ein Bezirkskrankenhaus eingewiesen. Gegen 14.30 Uhr erreichte die Polizei der Notruf aus der Unterkunft. Zwei der Bewohner standen bei Eintreffen mehrerer Streifen der Würzburger Polizei auf dem Dach eines der dortigen Gebäude und drohten damit, hinunter zu springen. Letztlich gelang es den Ordnungshütern Kontakt mit den beiden aufzunehmen und sie zu überzeugen, von ihrem Vorhaben abzulassen.



Körperlich unverletzt wurden die Männer im Alter von 19 und 30 Jahren letztlich in ein Bezirkskrankenhaus eingeliefert. Mit im Einsatz vor Ort waren auch der Rettungsdienst und die Feuerwehr. Die Einsatzleitung hatte die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt