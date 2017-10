Einbruch in Supermarkt - Polizei sucht Zeugen In der Nacht zum Mittwoch sind Unbekannte in einen Einkaufsmarkt in der Würzburger Straße eingestiegen. Sie erbeuteten Tabakwaren in nicht unerheblichem Wert. Die Ochsenfurter Polizei bittet um Zeugenhinweise. In der Zeit von Dienstagabend, 20.30 Uhr, bis Mittwochmorgen, 05.45 Uhr, verschafften sich die Einbrecher gewaltsam über eine Scheibe des Marktes Zutritt zum Verkaufsraum. Darin hatten sie es hauptsächlich auf Tabakwaren abgesehen und entwendeten unter anderem zahlreiche Zigarettenpackungen. Der angerichtete Sach- und Beuteschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.



Wer im Laufe der Nacht zum Mittwoch verdächtige Personen, Fahrzeuge oder Lichtschein bemerkt hat, wird gebeten, sich unter Tel. 09331/87410 zu melden.