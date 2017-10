Nach Sachbeschädigungsserien an Fahrzeugen in Mainfranken - Ermittlungskommission arbeitet weiter mit Hochdruck - 1.000 Seit Ende Juli wurden im Bereich Mainfranken in verschiedenen Gemeinden der Landkreise Würzburg und Main-Spessart sowie im Stadtbereich Würzburg von Unbekannten mehrere Sachbeschädigungsserien an geparkten Fahrzeugen verübt. Inzwischen zählt die eingesetzte Ermittlungskommission 580 zerkratzte Fahrzeuge und einen Schaden von rund einer halben Million Euro. Für Hinweise zur Aufklärung der Sachbeschädigungsserien hat das Bayerische Landeskriminalamt deshalb nun eine Belohnung von 1.000 Euro ausgesetzt.



Die Arbeit der Ermittlungskommission (EKO) läuft weiterhin auf Hochtouren und inzwischen wurde auch den zahlreichen Spuren und wenigen Hinweisen nachgegangen. Im Verlauf der Ermittlungen hatte sich zunächst ein Tatverdacht herauskristallisiert, aufgrund dessen auch Wohnungsdurchsuchungen stattfanden. Dieser Verdacht wurde jedoch wieder entkräftet, so dass es momentan keine heiße Spur gibt.



Die Ermittlungskommission hofft nun, dass sich aufgrund der vom BLKA ausgelobten Summe von 1.000 Euro doch noch Zeugen melden, denen in den relevanten Tatnächten verdächtige Personen oder Personengruppen aufgefallen sind. Dabei können alle Hinweise von Bedeutung sein, auch diejenigen, welche die etwaigen Zeugen selbst als nicht relevant einstufen. Nicht abschließend geklärt ist bislang, ob es zwischen den jeweiligen Serien einen konkreten Tatzusammenhang gibt. Offen ist auch, ob es sich um einen Einzeltäter oder um eine oder mehrere Gruppen gehandelt hat. Es gibt bislang auch keine Hinweise auf das Alter der Schadensverursacher.



Zur Aufklärung der Sachbeschädigungsserien bittet die EKO die Bevölkerung nochmals um Mithilfe und sucht dringend nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Taten an sich oder möglichen Verdächtigen geben können. Wer irgendwelche Beobachtungen gemacht hat, kann sich an jede Polizeidienststelle im Bereich Mainfranken wenden.