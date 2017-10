Einbrecher in der Kinder- und Jugendfarm – Wer kann Hinweise geben? Ein Unbekannter ist am Wochenende in das Gelände der Kinder- und Jugendfarm eingedrungen und hat dort einen Laptop entwendet. Der Sachschaden ist insgesamt höher anzusetzen, als der Wert der Beute. Die Kripo Würzburg nimmt Hinweise entgegen. Der Täter muss in der Zeit von Samstag, 16.30 Uhr, bis Sonntag, 09.30 Uhr, auf dem Gelände in der Leistenstraße sein Unwesen getrieben haben. Um in eine Werkstatt zu gelangen, warf er gewaltsam zwei Fensterscheiben ein und beschädigte eine Türe. Zudem brach er die Tür zu einem Bürogebäude auf und ließ einen PC im Wert von rund 100 Euro mitgehen. Der Sachschaden wird nach ersten Schätzungen weitaus höher ausfallen.



Zeugen, die verdächtige Personen auf dem Gelände bemerkt haben oder denen in der Leistenstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 bei der Kripo Würzburg zu melden.