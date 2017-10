Bargeld und Getränke aus Minigolfanlage gestohlen - Zeugen gesucht In das Bürogebäude der Minigolfanlage an der Löwenbrücke ist in der Zeit von Sonntagabend bis Montagmittag ein Unbekannter gewaltsam eingebrochen. Der Täter entwendete mehrere hundert Euro Bargeld und mehrere Getränkeflaschen. Als die Betreiberin der Minigolfanlage in der Mergentheimer Straße am Montagmittag die Tür zum Bürogebäude aufschließen wollte, musste sie feststellen, dass ein Unbekannter die Tür aufgebrochen hatte. Aus dem Büro entwendete der Täter dem aktuellen Ermittlungsstand nach in der Zeit von 19:00 bis 12:30 Uhr mehrere hundert Euro Bargeld und nahm noch mehrere Saftflaschen mit. Anschließend machte er sich unerkannt aus dem Staub.



Die weiteren Ermittlungen übernahm die Kripo Würzburg. Zur Aufklärung der Tat setzt sie auch auf Hinweise aus der Bevölkerung und bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Minigolfanlage gesehen haben, sich unter Tel. 0931/457-1732 zu melden.