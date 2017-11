Einbruch in Wohnhaus – Schmuckkette gestohlen Ein Unbekannter ist am Mittwoch in ein Wohnhaus eingestiegen und hat eine Schmuckkette mitgehen lassen. Anschließend machte er sich unerkannt aus dem Staub. Die Kripo Würzburg ermittelt. In der Zeit von 12:00 Uhr bis 19:45 Uhr war der Täter über das Küchenfenster gewaltsam ins Innere des Einfamilienhauses in der Wittelsbacherstraße gelangt und hat in sämtlichen Räumlichkeiten Schränke und Schubladen durchwühlt. Hierbei nahm der Unbekannte eine Schmuckkette an sich. Die Höhe des Sachschadens am Fenster kann noch nicht genau beziffert werden.



Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Würzburger Kripo unter Tel. 0931/457-1732 in Verbindung zu setzen.