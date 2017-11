Alfa Romeo entwendet – Kripo ermittelt Am Montagvormittag hat ein Unbekannter einen geparkten Alfa Romeo entwendet. Von dem Pkw im Wert von ca. 8.000 Euro fehlt bislang jede Spur. Die Kriminalpolizei Würzburg hat inzwischen die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Besitzerin hatte ihren blau-schwarzen Alfa Romeo Spider mit dem Kennzeichen TBB-B256 gegen 10.00 Uhr am Kardinal-Faulhaber-Platz geparkt. Als sie etwa zwei Stunden später zurückkehrte, war der Pkw spurlos verschwunden. Die eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen führten bislang nicht zum Auffinden des Fahrzeugs.



Um den Diebstahl aufklären zu können, hofft die Kripo Würzburg nun auch auf Zeugenhinweise:



- Wer hat am Montagvormittag am Kardinal-Faulhaber-Platz etwas Verdächtiges beobachtet, das mit dem Pkw-Diebstahl im Zusammenhang stehen könnte?



- Wer kann Angaben zum aktuellen Standort des Fahrzeugs machen?



Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Kripo Würzburg unter Tel. 0931/457-1732 in Verbindung zu setzen.