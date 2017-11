Einbruch in Shisha-Bar – Spielautomat aufgebrochen Am Donnerstag ist ein Unbekannter in eine Shisha-Bar eingebrochen. Im Inneren öffnete der Täter gewaltsam einen Spielautomat, um das darin befindliche Geld zu entwenden. Der Gesamtbeuteschaden dürfte sich auf etwa 1500 Euro belaufen. Die Kripo Würzburg hat inzwischen die weiteren Ermittlungen übernommen. Nach den bisherigen Erkenntnissen muss sich der Einbruch im Zeitraum zwischen 03.30 Uhr und 15.30 Uhr ereignet haben. Der Täter brach die Eingangstür auf, um in die Shisha-Bar in der Nürnberger Straße zu gelangen. Im Inneren machte sich der Einbrecher an dem Spielautomat zu schaffen. Er entwendete das Geld sowie weitere Gegenstände aus dem Lokal und machte sich anschließend in unbekannte Richtung aus dem Staub. Der Sachschaden, den der Täter hinterließ, dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen.



Wer in der Nacht zum Donnerstag oder im Laufe des Tages in der Nürnberger Straße etwas Verdächtiges beobachtet hat, das mit dem Einbruch im Zusammenhang stehen könnte, wird gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 bei der Kripo in Würzburg zu melden.