Einbruch in Bäckereifiliale - Tresor entwendet - Kripo sucht Zeugen In der Nacht von Montag auf Dienstag ist ein bislang Unbekannter in eine Bäckereifiliale eingestiegen. Der Täter entwendete einen Tresor und entkam unerkannt. Die Ermittlungen führt die Kripo Würzburg und hofft hierbei auch auf Hinweise aus der Bevölkerung. Zwischen Montagabend, 20:30 Uhr und Dienstagmorgen, 04:30 Uhr, verschaffte sich ein bislang Unbekannter Zutritt zu einer Bäckereifiliale am Beginn der Unterdürrbacher Straße. Der Täter beschädigte ein Fenster im rückwärtigen Bereich und gelangte so in die Geschäftsräume. Dort entwendete der Unbekannte einen Tresor mit einer niedrigen, vierstelligen Bargeldsumme.



Zeugen, die verdächtige Personen beobachten konnten oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kripo Würzburg unter Tel. 0931/457-1732 in Verbindung zu setzen.