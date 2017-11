28-Jährige nach Diskobesuch unsittlich berührt – Wer kann Hinweise zum Täter geben? Während sie sich nach einem Diskobesuch auf dem Nachhausweg befand, ist am Samstagmorgen eine 28-Jährige von einem Unbekannten unsittlich berührt worden. Als ein Polizeibeamter in Freizeit hinzukam, machte sich der Täter aus dem Staub. Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt hat die Ermittlungen übernommen und bittet nun auch um Zeugenhinweise. Nachdem die 28-Jährige die Diskothek in der Sanderstraße verlassen hatte, wurde sie im Außenbereich von dem etwa 25-jährigen und ca. 180 cm großen Mann angesprochen. Er bot ihr an, sie ein Stück auf dem Nachhausweg zu begleiten. Im Bereich des Sternplatzes kam es gegen 05.30 Uhr schließlich zu dem Vorfall, bei dem der Unbekannte die 28-Jährige unsittlich an der Hüfte und am Gesäß berührte. Außerdem soll der Täter auch versucht haben, die Frau gegen ihren Willen zu küssen.



Die Würzburgerin stieß den Mann entschlossen zurück. Als zufälligerweise ein Polizist in Freizeit auf die Situation aufmerksam wurde, machte sich der Täter aus dem Staub. Beamte der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt fahndeten in der Folge nach dem Unbekannten. Die Fahndungsmaßnahmen führten jedoch nicht zur Ergreifung des Täters.



Wer den Vorfall am Sternplatz beobachtet hat oder Hinweise zur Identität des Täters geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0931/457-2230 bei der Würzburger Polizei zu melden.