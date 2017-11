Vier Pkw aufgebrochen - Navis und Lenkräder gestohlen Im Laufe des Wochenendes haben Unbekannte insgesamt vier geparkte BMW aufgebrochen und Lenkräder sowie Navigationssysteme entwendet. Die Kripo Würzburg ermittelt und bittet um Zeugenhinweise. Zwischen Samstagmorgen, 08:00 Uhr, und Sonntagmorgen, 10:30 Uhr, gingen die Täter die Fahrzeuge an, die in der Frankfurter Straße, der Alten Kasernenstraße, der Dreikronenstraße sowie im Rennweger Ring abgestellt waren. In allen Fällen schlugen sie eine Scheibe ein und bauten die Lenkräder samt Airbag aus. Darüber hinaus entwendeten die Unbekannten in drei Fällen die fest verbauten Navigationsgeräte. Der Schaden liegt bei mehreren tausend Euro.



Die Kripo Würzburg hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, denen im Bereich der Tatorte verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, die Kripo Würzburg unter Tel. 0931/457-1732 zu kontaktieren.